Każdy może poznać twój adres IP. Wystarczy spełnić kilka warunków

Zacznijmy od tego, że protokół STUN używany jest jako most P2P (peer to peer) do komunikowania się urządzeń, które znajdują się za NAT w sieci wewnętrznej operatorów. Urządzenia do obopólnej komunikacji muszą znać swój publiczny adres IP oraz numer portu. Jeżeli znajdują się za NAT lub innym firewallem, otrzymują prywatne adresy IP, które nie są widoczne dla wszystkich w Internecie.