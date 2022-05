Sklep Google Play: 3 aplikacje z trojanem. Usuń je z telefonu

O zagrożeniu i fałszywych aplikacjach w Google Play informuje Securelist . Trzy szkodliwe programy, które jeszcze niedawno można było znaleźć w sklepie to Style Message, Blood Pressure App oraz Camera PDF Scanner . Dwie pierwsze tylko z Google Play zostały pobrane po kilka tysięcy razy. Co ciekawe, wszystkie programy miały profesjonalnie przygotowane opisy i grafiki promocyjne.

Jak podają badacze, programy po uruchomieniu w smartfonie z Androidem prosiły o dodatkowe uprawnienia (na przykład dostępu do wiadomości lub powiadomień), a następnie pobierały w tle pliki kolejnej aplikacji, która przejmowała te same dostępy. Później rozpoczynał się proces pobierania Jokera, co ciekawe - w kilku etapach, możliwe, że na potrzeby trudniejszego wykrycia przez dodatkowe oprogramowanie zabezpieczające lub wcześniejsze wykorzystanie słabości mechanizmów Play Protect.