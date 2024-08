Omawiamy techniczne aspekty profilowania użytkowników na podstawie adresu IP – czy pomysł "Polski 2050" jest realny?

Nie będzie trzeba ustalić imienia, nazwiska i adresu anonimowego hejtera, by podać go do sądu. Umożliwi to tzw. "ślepy pozew". Hejter przestanie być anonimowy.

Sprawca hejtu przestanie być anonimowy, gdyż Administrator strony zabezpieczy na wniosek osoby dotkniętej hejtem numer IP sprawcy co pozwoli poszkodowanym na dochodzenie swoich praw przed Sądem.

[…] dane i adres sprawcy ustali sąd lub organ ścigania na podstawie zabezpieczonego IP kierując wezwanie do operatora.