Obawiasz się szpiegowania na WhatsApp? Można to łatwo sprawdzić

Bezpieczeństwo to jedna z kluczowych zalet komunikatora WhatsApp. W teorii wszystko wygląda dobrze, jednak w praktyce często to sam użytkownik bywa najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa i to przez nierozważne korzystanie z aplikacji narażamy swoją prywatność. Może się zdarzyć, że ktoś bez naszej wiedzy zaloguje się na nasze konto na innym urządzeniu lub że sami przypadkowo pozostawimy otwartą sesję na publicznym komputerze, co umożliwi obcym osobom śledzenie naszej komunikacji.