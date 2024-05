Test skuteczności rozwiązań EDR. Który system jest najlepszy?

Ogólnie rzecz biorąc rozwiązania, które są wyposażone w moduły EDR, pozwalają firmom oszczędzać pieniądze poprzez unikanie niepotrzebnych wydatków. Mianowicie jeden produkt jest tańszy we wdrożeniu, zarządzaniu, konfiguracji, integracji i utrzymaniu w cyklu rocznym niż kilka odrębnych rozwiązań różnych producentów. W przypadku oprogramowania anty-malware z modułem EDR lub XDR holistyczne podejście do bezpieczeństwa sprawdza się lepiej w praktyce niż fragmentacja produktów IT.