Atak przez Messengera. Próba wyłudzenia danych

Problem dotyczy sprzedaży przedmiotu realizowanej przez Facebook Marketplace i rozmowy przez Messengera . Do naszej czytelniczki zgłosił się "kupujący", który zadeklarował, że zapłacił już za towar i wysyłkę , a sprzedająca musi kliknąć link, by "odebrać pieniądze". Dowodem przelewu miał być natomiast załączony (siłą rzeczy spreparowany) zrzut ekranu z aplikacji bankowej.

Jest to dziwny adres w domenie [.]xyz, w którego treści nie pojawia się nawet nazwa "InPost", a jedynie "1npost" - a celem atakującego jest podszycie się pod rzekomy mechanizm realizacji wysyłki znanej firmy przewozowej . Klikając link (w tym momencie już nieaktywny), sprzedający trafia na spreparowaną stronę, gdzie wyłudzane są jego dane. Można spodziewać się kradzieży nie tylko danych osobowych, ale i loginu oraz hasła do bankowości lub danych karty płatniczej - w podobny sposób realizowana jest bieżąca kampania phishingowa z logo banku Pekao w tle .

Naturalnie takiego formularza nie należy wypełniać, bo nie ma związku z autentyczną chęcią zakupu przedmiotu i przelania pieniędzy za towar. Wystarczającym sygnałem ostrzegawczym dla sprzedającego powinna być sama chęć skuszenia do kliknięcia dziwnego linku w treści, a w tym przypadku także sam scenariusz - do odbioru pieniędzy na koncie nigdy nie ma potrzeby logowania się gdziekolwiek, by to "potwierdzić".