Santander Bank opublikował komunikat. Ważny przed zakupami

Klienci, którzy uśpią swoją czujność w czasie przedświątecznych zakupów mogą łatwo wpaść w pułapkę. Oszuści wykorzystują ten okres, by masowo tworzyć nowe kampanie phishingowe i fałszywe reklamy, które mogą prowadzić do przekierowań na spreparowane strony sklepów lub do fałszywych formularzy. Machinalnie wypełniająca dane, zainteresowany może przekazać na ręce atakujących nie tylko dane osobowe, ale i login oraz hasło do bankowości lub kompletne dane karty płatniczej.