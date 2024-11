VeloBank wydał ważny komunikat o Black Friday

Okres przedświątecznych promocji, najczęściej zaczynający się w okolicy ostatniego tygodnia listopada i popularnych "świąt zakupów" takich jak Black Friday i Cyber Monday, to początek wzmożonej działalności oszustów. Klienci szukający prezentów świątecznych i okazyjnych ofert na elektronikę, często ignorują podstawowe zasady bezpieczeństwa i mogą paść ofiarami atakujących. VeloBank postanowił przypomnieć klientom kluczowe zasady, które pomogą uniknąć nieprzyjemności.

VeloBank zwraca na początku uwagę na fałszywe reklamy w mediach społecznościowych. Oszuści tworzą spreparowane posty, które wyglądają jak autentyczne i podszywają się pod znane marki. Klikając linki, można wówczas trafić na fałszywe strony internetowe i formularze, gdzie wyłudzane są dane osobowe i logowania do bankowości internetowej. To otwarcie drogi do kradzieży pieniędzy z konta.

Równie dużym zagrożeniem są podejrzane e-maile oraz SMS-y z linkami do rzekomych promocji. Należy zwrócić na nie szczególną uwagę, jeśli do realizacji jakiejś oferty niezbędne jest kliknięcie dziwnego linku, realizacja zamówienia w podanym przedziale czasowym lub po prostu oferta jest "nienaturalnie atrakcyjna". Wszystkie te elementy to typowe zagrywki socjotechniczne, które mają wywołać wrażenie uciekającej okazji i konieczności szybkiego (nieprzemyślanego) działania, by z niej skorzystać.

Inne zagrożenie to linki do "odebrania płatności" czy "strony kuriera" krążące po platformach sprzedażowych. W tym przypadku nieuczciwi kupujący i sprzedający również próbują doprowadzić do przekierowania ofiary na fałszywą stronę i zachęcić do wypełnienia spreparowanego formularza. Pod różnymi pretekstami wyłudzane są w ten sposób nie tylko dane osobowe, ale i numery kart płatniczych czy dane uwierzytelniające do bankowości internetowej.

Zakupy w Black Friday - jak być bezpiecznym?

VeloBank podaje szereg zasad, których przestrzeganie w okresie promocyjnych zakupów powinno pomóc uniknąć problemów. Oto najważniejsze z nich: Bądź ostrożny wobec zbyt korzystnych ofert online. Zbyt korzystnie brzmiące okazje mogą być oszustwem,

Unikaj transakcji poza portalem aukcyjnym – są ryzykowne,

Sprawdzaj adresy e-mail i stron,

Nie klikaj w linki od nieznajomych sprzedawców, zwłaszcza "do banków".

Jeśli masz wątpliwości co do linku, lepiej zakończ transakcję,

Sprawdź promocję, wchodząc samodzielnie na stronę sklepu,

Regularnie śledź konto i zgłaszaj podejrzane operacje bankowi,

Nie udostępniaj numeru PIN, danych karty ani logowania przez telefon czy e-mail.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl