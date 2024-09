Santander Bank Polska wydał komunikat. Podano zasady

Santander Bank Polska ostrzega klientów, by z rozwagą podchodzili do wszystkich otrzymywanych wiadomości e-mail i SMS-ów, jeśli zawierają linki i wzywają do rzekomo koniecznej aktualizacji danych w banku. To znany schemat wyłudzenia, które prowadzi do nieświadomego udostępnienia swojego konta bankowego atakującym. Wyprowadzenie z niego środków to na ostatnim etapie tylko formalność.