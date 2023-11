Usługi Santandera nie działają w pełni sprawnie - sugerują trafiające do serwisu downdetector raporty od klientów. Od godziny 18:00 intensywnie narasta ich liczba i w chwili pisania niniejszego tekstu przekracza już 1700. Raporty spływają w praktyce ze wszystkich największych miast w Polsce, w tym Warszawy, okolic Karowic, Krakowa, Trójmiasta czy Wrocławia.

W mediach społecznościowych Santandera, ani na stronie internetowej nie pojawiły się komunikaty, z których mogłoby wynikać co stanowi problem i jak długo potrwa usuwanie awarii. Z raportów z serwisu downdetector wynika natomiast, że usterka związana jest z logowaniem w aplikacji mobilnej. Znakomita większość użytkowników zgłasza dokładnie ten problem, co sugeruje, że dostęp do bankowości Santandera z poziomu przeglądarki przy komputerze nadal jest możliwy.