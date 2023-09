Aplikacja Santander nie działa. "Nie możemy cię zalogować"

Zgłoszenia o awarii w banku Santander zaczęły spływać do serwisu downdetector po godzinie 13:00. W chwili pisania niniejszego tekstu problem tylko narasta - liczba zgłoszeń awarii przekroczyła już 890. Klienci sygnalizują przede wszystkim problemy z bankowością mobilną i awarię logowania do aplikacji Santandera. Niewielki procent zwraca też uwagę na awarię logowania do bankowości online.