Santander ostrzega klientów. Można łatwo się nabrać

Sezon świąteczny zbliża się coraz większymi krokami. Nasze roztargnienie i nieuwagę próbują wykorzystać cyberprzestępcy, który stosują najróżniejsze metody przekrętów. Nie brakuje oszustw na OLX czy fałszywych SMS-ach o dopłacie do paczki .

Santander Bank przestrzega klientów przed popularnymi przekrętami. Często są one trudne do rozpoznania, przez co mniej świadome osoby mogą łatwo paść ofiarą wyłudzeń. Żeby było łatwiej je zrozumieć, eksperci opisali popularne metody oszustw w formie bajek.