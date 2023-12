Atrakcyjna oferta na mieszkanie? Policja ostrzega przed oszustami

Ceny mieszkań nieustannie idą w górę. To zjawisko, choć niepokojące dla potencjalnych nabywców, jest korzystne dla pośredników, których prowizje rosną proporcjonalnie do wartości transakcji. W obliczu takiej sytuacji, nie dziwi fakt, że wiele osób decyduje się na poszukiwanie ofert na własną rękę, chcąc zaoszczędzić na kosztach pośrednictwa.

Jednakże, to właśnie ten trend staje się polem do nadużyć dla internetowych oszustów. Wykorzystując chęć oszczędności potencjalnych kupujących, umieszczają oni w sieci atrakcyjne oferty sprzedaży mieszkań. Niestety, po otrzymaniu zaliczek na poczet przyszłych transakcji, nagle znikają, nie wywiązując się ze swoich zobowiązań.

Policja opisuje oszustwo, by uchronić inne osoby przed podobnymi naciągaczami. Oferty z nieznanego źródła, od osoby, z którą kontakt jest ograniczony, np. jedynie do komunikatora internetowego oraz akceptowanie tylko płatności z góry, powinny od razu wzbudzić nasze podejrzenia, co do wiarygodności takiej oferty.