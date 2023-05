Sprzedajesz na OLX? Ten SMS może cię zrujnować

Cyberprzestępcy, którzy atakują polskich internautów, w ostatnim czasie często podszywają się pod popularne platformy sprzedażowe. Phishing realizowany za pośrednictwem wiadomości e-mail często wykorzystuje wizerunek Allegro. Jeśli zaś chodzi o rozsyłane do ludzi wiadomości SMS, tu oszuści upatrzyli sobie OLX i dobrze wychodzi im podszywanie się pod popularną platformę.

W przypadku oszustwa "na OLX" ważny jest fakt, że cyberprzestępcy są w stanie wysyłać wiadomości, w których w polu nadawcy wyświetla się nazwa "OLX". Co więcej, wspomniany SMS dołącza się do wątku z autentycznymi wiadomościami przesyłanymi przez serwis, co zwiększa jego wiarygodność.