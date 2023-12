Serwis DVB-T2. Prace techniczne utrudnią oglądanie telewizji

Najbliższych dniach utrudnień należy spodziewać się we wtorek (12 grudnia) , kiedy technicy będą serwisować nadajniki DVB-T2 SLR Kalisz / Chełmce, RTCN Warszawa / PKiN, TON Łomża / Szosa Zambrowska, TSR Krynica / g. Jaworzyna oraz RTON Rabka / Luboń Wielki, jak również w czwartek (14 grudnia) , na kiedy prace techniczne zaplanowano przy nadajniku DVB-T2 TON Strzeżów / Miechów.

Równolegle trzeba pamiętać, że do 22 grudnia trwają nieprzerwanie prace techniczne przy nadajniku TON Zabrze, w wyniku których odbiorcy mogą nie mieć dostępu do kanałów MUX-3. Do 31 grudnia potrwają także utrudnienia z odbiorem MUX-1, MUX-2, MUX-3 oraz MUX-6 w przypadku nadajnika RTCN Kraków / Chorągwica.