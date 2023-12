Zmiana standardu MUX-3. Polska podzielona "na pół"

Przełączenie telewizji cyfrowej ze starszego standardu DVB-T na DVB-T2/HEVC związane jest z długofalowym rozwojem sieci 5G. Chodzi o przeniesienie multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694–790 MHz do niższego zakresu 470–694 MHz, co uwolni pasmo 700 MHz potrzebne do rozwijania standardu 5G dla telefonii komórkowej. Emitel przypomina, że większość multipleksów została przeniesiona już 2022 roku. MUX-3 natomiast, w związku z konfliktem na terenie Ukrainy, miał zostać przeniesiony do końca 2023 roku, co właśnie jest realizowane.