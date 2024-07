Serwis mObywatela. Aplikacja będzie chwilowo niedostępna

Aplikacja mObywatel będzie niedostępna 25 lipca (w czwartek) przez pół godziny od 22:00 do 22:30. W tym czasie najpewniej nie uda się do niej po prostu zalogować, toteż użytkownicy nie będą mogli posługiwać się cyfrowymi dokumentami, zastrzegać PESEL-u czy sprawdzać punktów karnych. Chociaż wieczorne godziny przeprowadzenia prac technicznych przy mObywatelu powinny sprawić, że będzie to problem tylko dla niewielkiej części osób, warto w tym czasie mieć przy sobie fizyczne dokumenty.