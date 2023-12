SIM swapping to oszustwo. Możesz stracić pieniądze

SIM Swapping może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, w tym do utraty danych. Po wyrobieniu duplikatu karty SIM, wszystkie połączenia i wiadomości SMS są przekierowywane do telefonu oszusta. Jednak jeszcze poważniejszym zagrożeniem jest możliwość połączenia tego ataku z innymi technikami oszustwa, takimi jak wyłudzanie danych logowania do mediów społecznościowych czy bankowości internetowej.

W takim przypadku, kody SMS niezbędne do uwierzytelniania dwuetapowego lub do potwierdzenia transakcji bankowych, trafiają bezpośrednio do rąk oszustów. To otwiera drogę do próby wyprowadzenia środków z konta bankowego oraz daje oszustowi możliwość zaciągania pożyczek na nasz koszt.