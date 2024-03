SMS‑y z linkami. 25 marca to przełomowy moment

Firma Tide Software, będąca jednym z dostawców platform komunikacyjnych CPaaS w Polsce i operatorem dla klientów biznesowych, chroni odbiorców komunikacji przed próbami wyłudzeń, związanymi między innymi z przekierowaniami do domen o niskiej reputacji , które nie spełniają kryteriów bezpieczeństwa. Blokowane SMS-y dotyczą głównie firm z sektora e-commerce, banków czy podmiotów windykacyjnych.

Phishing jest najbardziej rozpowszechnionym typem ataku cybernetycznego w Polsce. Na całym świecie aż 8 na 10 organizacji padło ofiarą co najmniej jednej próby phishingu. W 4 na 10 przypadków do tego celu wykorzystywane są SMS-y.

"Ataki typu smishing są socjotechniką, której celem jest wyłudzenie wrażliwych danych. Opierają się na fałszywych informacjach np. o konieczności uiszczenia dodatkowych opłat za odbiór przesyłek czy odblokowania konta bankowego" - tłumaczy Jerzy Klimaszewski, prezes zarządu Tide Software. "Wiadomość zawiera link prowadzący do strony internetowej, która może do złudzenia wyglądać jak prawdziwa strona banku czy kuriera, jednak wcale taką nie jest (...) Działania regulacyjne, takie jak ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, wprowadzają nową przestrzeń i podstawę prawną konieczną do walki z tym szkodliwym zjawiskiem" - dodaje.