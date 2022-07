Uwaga na SIM-swapping. Ryzyko to utrata pieniędzy

Cyberprzestępcy zawsze szukają nowych sposobów kradzieży danych, aby osiągnąć swoje cele. W

ostatnim roku coraz popularniejszą metodą jest klonowanie karty SIM. Aby dokonać klonowania,

potrzebują podstawowych danych osobowych, takich jak: nr dowodu osobistego czy numer telefonu.

By je uzyskać wykorzystują różnego rodzaju sztuczki socjotechniczne, w które są częścią skrupulatnie

zaplanowanych ataków phishingowych. Istotnym jest, abyśmy byli w stanie dostrzec pierwsze oznaki

ataku, ponieważ jego konsekwencje mogą być wyjątkowo poważne, włączając w to opróżnienie konta

bankowego lub przejęcie tożsamości, co umożliwia przestępcy kupowanie towarów i usług przez

Internet w naszym imieniu.