Uwaga na SIM swapping. Można stracić pieniądze

Zagrożenie nabiera większej powagi, gdy przestępcy łączą ten sposób działania z innymi technikami, takimi jak kradzież danych logowania do serwisów społecznościowych lub bankowości online. W tej sytuacji kody SMS z kodem do dwuetapowej weryfikacji albo potwierdzenia transakcji w banku lądują bezpośrednio w rękach przestępców. To nic innego jak przepustka do opróżnienia konta bankowego.