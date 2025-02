SMS o paczce. Uwaga na wiadomość z numeru +63

Ani wiadomość nie pochodzi od Poczty Polskiej, ani nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań, zaś do odbiorcy najprawdopodobniej w ogóle nie wysłano żadnej paczki - to schemat manipulacji i oszustwa. Jeśli odbiorca uwierzy, że musi podjąć jakieś kroki, by otrzymać przesyłkę (której wcale nie zamawiał), klikając link trafi na fałszywą stronę internetową z formularzem do wyłudzania danych.