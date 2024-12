Spotify Wrapped 2024. Tego słuchano w Polsce i na świecie

Rok 2024 obfitował w wiralowe sukcesy. Kampania online na rzecz sprowadzenia Pitbulla do Polski sprawiła, że jego "Guantanamera" zyskała na popularności, a JoJo Siwa zdobyła sympatię dzięki "Yesterday’s Tomorrow’s Today". Z pomocą filmów jak "Anyone But You" i "Saltburn", nowe życie zyskały utwory takie jak "Unwritten" czy "Murder on the Dancefloor". W Polsce na popularności zyskała między innymi "Długość Dźwięku Samotności" w wykonaniu Myslovitz, trafiając do nowego pokolenia fanów.