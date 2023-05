Sprzedajesz coś na OLX? Oszuści zareagują błyskawicznie

Oszustwo "na OLX" weszło już w krew cyberprzestępcom. Oszuści internetowi wykorzystują wiele różnych wariantów tej metody, by dostać się do pieniędzy niewinnych ludzi. Czasem kontaktuj się za pośrednictwem komunikatorów, takich jak WhatsApp, innym razem wystarczają im wiadomości SMS.

Nasi czytelnicy przesłali nam zgłoszenia, w których ktoś próbował ich okraść, podszywając się pod OLX. Oszustwo to jest o tyle niebezpieczne, że w polu nadawcy wiadomości wyświetla się nazwa "OLX". Co więcej, wiadomość SMS przesłana przez cyberprzestępców dołączana jest do istniejącego już wątku z autentyczną wiadomością od OLX.