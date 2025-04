Stonehiding to aplikacja, która pozwala na odkrywanie kamyków malowanych i ozdabianych a następnie ukrywanych przez graczy na całym świecie. Każdy kamień otrzymuje unikalny 6-cyfrowy kod, generowany w aplikacji. Po zapisaniu go na kamieniu wraz z adresem stonehiding.com oraz ukryciu w ciekawej lokalizacji, można obserwować jego podróż i sprawdzać, kto go znalazł oraz gdzie został przeniesiony.

Aplikacja Stonehiding to nie tylko narzędzie do zabawy, ale także platforma, która łączy miłośników kreatywnej eksploracji. Dzięki niej każdy może dołączyć do globalnej społeczności i sprawdzić, jak daleko może dotrzeć jego kamień. Dla miłośników spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w inny sposób polecamy grę Pokemon GO lub Ingress.