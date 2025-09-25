Sztuczna inteligencja kontra oszustwa. Pomogła odzyskać 500 mln funtów

Nowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji umożliwiło rządowi Wielkiej Brytanii odzyskanie niemal 500 mln funtów w ciągu ostatniego roku. Eksperci użyli stworzonego przez siebie narzędzia AI do oceny ryzyka oszustw (Fraud Risk Assessment Accelerator).

Rząd Wielkiej Brytanii wykorzystał innowacyjne narzędzie AI do walki z oszustwami, co pozwoliło odzyskać blisko 500 mln funtów w rok - ok. 2,4 miliarda złotych. Jak podaje BBC News, ponad jedna trzecia tej kwoty dotyczyła nadużyć związanych z pandemią COVID-19, a reszta pochodziła m.in. z nielegalnych roszczeń podatkowych oraz nieuprawnionego podnajmu mieszkań komunalnych.

Narzędzie AI wychwytuje słabe strony

Nowe narzędzie, nazwane Fraud Risk Assessment Accelerator, zostało opracowane przez ekspertów na zlecenie gabinetu premiera UK i będzie wdrażane w kolejnych ministerstwach. Rząd Wielkiej Brytanii informuje, że narzędzie "skanuje nowe procedury pod kątem słabości, zanim zostaną one wykorzystane" oraz twierdzi, że może ono uczynić procedury "odpornymi na oszustwa" jeszcze przed ich wdrożeniem. Rozwiązanie powstało w odpowiedzi na zaniepokojenie skalą oszustw w czasie pandemii.

Jak informuje BBC News, w okresie od kwietnia 2024 r. dzięki narzędziu udało się odzyskać 480 mln funtów, co stanowi największą kwotę odzyskaną przez rządowe zespoły ds. zwalczania oszustw w jednym roku. Ministrowie zapowiadają, że zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie pielęgniarek, nauczycieli i policjantów.

Z całej odzyskanej sumy aż 186 mln funtów dotyczyło oszustw pandemicznych. Na czym polegały? Były to pożyczki do 50 tys. funtów, uruchomione przez rząd w czasie pandemii, by wesprzeć przedsiębiorców. Program ten był jednak krytykowany za zbyt małą kontrolę i ryzyko nadużyć, ponieważ firmy, które zakończyły działalność przed spłatą zobowiązań, często nie musiały ich zwracać.

Gabinet premiera podaje przykład kobiety, która wymyśliła firmę i przelała uzyskane środki do Polski. Minister w gabinecie premiera Josh Simons ogłosi oszczędności podczas szczytu antykorupcyjnego, organizowanego wspólnie przez Wielką Brytanię, USA, Kanadę, Australię i Nową Zelandię. - Nowoczesne narzędzia AI i analizy danych pozwolą nam chronić publiczne środki i nie pozwolą, by trafiały one do kieszeni oszustów i naciągaczy - zapowiedział w BBC minister Josh Simons.

Wielka Brytania podzieli się narzędziem AI z innymi państwami

Simons ogłosi, że rząd Wielkiej Brytanii udostępni narzędzie do międzynarodowego wykorzystania, a jego wdrożenie planują m.in. USA, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Jednak decyzja ta może budzić niepokój wśród organizacji porządowych, które już wcześniej wyrażały zastrzeżenia wobec stosowania AI przez rząd.

Jak przypomina BBC, w ubiegłym roku narzędzie sztucznej inteligencji używane do zwalczania oszustw związanych z zasiłkami socjalnymi w UK wykazywało stronniczość ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan cywilny i narodowość.

Raport Amnesty International opublikowany na początku tego roku krytykował "niekontrolowane wykorzystywanie technologii i systemów AI" przez rząd.

Amanda Grzmiel, dziennikarka Wirtualnej Polski