Sztuczna inteligencja w IT. Korzysta z niej 94 proc. specjalistów

94 proc. polskich specjalistów z branży IT o różnych poziomach doświadczenia korzysta ze sztucznej inteligencji w swojej codziennej pracy. Z badania przeprowadzonego przez No Fluff Jobs wynika przy tym, że większość z respondentów chce szkolić się w obszarze wykorzystywania AI na swoim stanowisku. 28,7 proc. badanych obawia się, że AI zastąpi ich pracy, a 16,7 proc. badanych chce przekwalifikować się w kierunku rozwijania sztucznej inteligencji.

Pracodawcy są dość mocno otwarci na wykorzystanie sztucznej inteligencji. 53 proc. z nich pozwala na korzystanie z niej na każdym stanowisku, a 37 proc. z nich zezwala na to na wybranych stanowiskach. Co dziesiąta firma zakazuje jednak zespołom IT wykorzystywania sztucznej inteligencji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Pracodawcy mają obawy związane z wykorzystywaniem AI w codziennej pracy. Twierdzą, że nie są pewni wydajności tego rodzaju narzędzi. Dodatkowym powodem, dla którego nie są oni otwarci na ich stosowanie, jest ryzyko, że spowodują one kosztowne błędy.

- AI to technologia na topie, ale musimy pamiętać, że na ten top trafiła całkiem niedawno. O szerokim zastosowaniu mówimy od początku grudnia 2022, narzędzi przybywa w niesamowitym tempie, stąd nie można dziwić się tym pracodawcom, którzy są jeszcze sceptyczni. Tak czy inaczej, przyszłość jest nieubłagana. Koszt treningu AI spada o 70 proc. rok do roku - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

ChatGPT najpopularniejszym narzędziem AI w branży IT

Nie powinno dziwić, że to ChatGPT ma najwięcej użytkowników wśród pracowników IT. Korzysta z niego 80,2 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazło się narzędzie dedykowane programistom, czyli GitHub Copilot, z którego korzysta 36,5 proc. badanych. Na trzecim miejscu wylądowało narzędzie GPT-3/4. Jest to duży model językowy, który w przeciwieństwie do ChatGPT nie jest "filtrowany" ani nastawiony na konwersacyjność. Korzyta z niego 26,7 proc. badanych.

- Firmy, które postawią na reskilling i upskilling załogi, mogą zbierać owoce pracy dużo szybciej niż te, które wciąż będą tkwić w starym podejściu - komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

Branża IT jest bardzo mocno nastawiona na możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji w celu optymalizacji procesów i ich automatyzacji. Pracodawcy są w stanie słono zapłacić za specjalistę, który zna się na rzeczy. Pracownicy, którzy są prawdziwymi specjalistami w temacie sztucznej inteligencji, mogą zarobić nawet 100 tys. zł miesięcznie.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl