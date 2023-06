Specjalista od AI może sporo zarobić. Nawet 100 tys. zł miesięcznie

Jednocześnie w dziedzinie tej odnotowuje się wzrost zarobków. Według No Fluff Jobs mediana zarobków na stanowiskach związanych z AI wyraźnie wzrosła. Rok temu zatrudnieni na umowę o pracę mogli liczyć na zarobki rzędu 15,9-20,1 tys. zł brutto, a na umowie B2B ma 18,4-25,5 tys. zł netto. W 2023 r. zarobki wynoszą odpowiednio 18-26 tys. zł brutto dla umowy o pracę i 30-38 tys. zł netto na B2B. Oznacza to wzrosty o 13-29 proc. w przypadku umowy o pracę i 63-49 proc. w przypadku B2B.

- Premiera ChatGPT i rosnąca popularność narzędzi AI zachęciły innych do rozpoczynania projektów z tego obszaru. To ma przełożenie na rekrutacje, bo coraz więcej dużych firm szuka do swoich zespołów specjalistów od machine learningu czy promptowania. Zresztą sami ulegliśmy tej "gorączce". W rekrutacji na No Fluff Jobs pomaga nasze autorskie narzędzie, AI Assistant, które jest oparte o własny model przetwarzania języka naturalnego. Produkt miał premierę w marcu 2023, a już teraz 20 proc. ogłoszeń na portalu powstaje przy jego pomocy - komentuje Tomasz Bujak.