Zarobki w IT rosną. Nawet 27 tys. zł netto miesięcznie

Zarobki w branży IT nie powinny już nikogo dziwić. Każdy, kto interesuje się tym tematem, wie, że są one znacznie wyższe niż w wielu innych dziedzinach. W ostatnim roku specjaliści IT mogli liczyć na spore podwyżki, zarabiając ponad 20 tys. zł na rękę.

Przeglądając ogłoszenia o pracę w branży IT można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z alternatywną rzeczywistością. Długa lista benefitów, powszechna akceptacja dla pracy zdalnej, a przede wszystkim bardzo wysokie wynagrodzenia. Wiedza specjalistów w tej dziedzinie jest obecnie w cenie, co widać na przykładzie wzrostów wynagrodzeń.

Z danych udostępnionych przez No Fluff Jobs wynika, że pracodawcy w branży IT nie szczędzili pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w 2022 r. Może to wynikać nie tylko z faktu, że firmy odpowiednio zwiększyły swoje dochody, ale także z tego, że według No Fluff Jobs, na rynku brakuje wielu wykwalifikowanych specjalistów.

- Potrzeby rekrutacyjne firm w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej są cały czas wysokie. Nawet w czasie doniesień z Zachodu o zwolnieniach lub wstrzymaniu nowych zatrudnień sytuacja w naszej części kontynentu niewiele się zmienia. Pracodawcy wciąż potrzebują wykwalifikowanych specjalistów IT, a luka kadrowa powiększa się z każdym rokiem - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

W 2022 r. w serwisie No Fluff Jobs opublikowano o osiem procent więcej ogłoszeń niż rok wcześniej. Największe wzrosty w liczbie ogłoszeń odnotowano w kategoriach: suport (58 proc. więcej), big data (39 proc.) i business analysis (17 proc.). Według specjalistów luka branżowa może wynosić nawet 150 tys. osób.

Zarobki w IT 2022 r. - mediana wynagrodzeń

Mediany oferowanych wynagrodzeń dla seniorów w 2022 r. oscylowały na poziomie 18-25 tys. zł netto, co oznacza wzrost o 19 proc. w stosunku do roku 2021. Na poziomie mid mediany wynosiły 14-20,2 tys. zł netto, czyli wzrosły o 17 proc. jeśli chodzi o dolne widełki i 12 proc. jeśli chodzi o górne.

Juniorzy mogli liczyć na mniejszy wzrost wynagrodzenia. W tej grupie widełki wynosiły od 6 do 9,5 tys. zł netto. Oznacza to, że dolne widełki pozostały bez zmian, a górne wzrosły o osiem procent.

Najlepsze zarobki w IT

Najwyższe zarobki przy umowie B2B odnotowano w kategoriach dev ops (19-26,9 tys. zł netto + VAT), big data (19,6-26,7 tys. zł netto + VAT), AI (17-25,9 tys. zł netto + VAT) i security (18-25 tys. zł netto + VAT). Na największe wzrosty w przypadku tego rodzaju umowy mogli liczyć pracownicy supportu (26 proc.), project managmentu (23 proc. w medianie dolnych widełek, 21 proc. w medianie górnych) oraz big data (22 proc. dolne widełki i 21 proc. górne).

W przypadku umów o pracę najwięcej zarabiano w kategoriach dev ops i big data (15-21 tys. zł brutto), a także product managment, AI i security (14-20 tys. zł brutto). W przypadku pracowników zarządzających projektami odnotowano też największy wzrost oferowanych wynagrodzeń - 30 proc. w medianie dolnych widełek i 23 proc. w medianie górnych widełek.

- Z roku na rok w topie najlepiej opłacanych kategorii są Big Data, DevOps, Security oraz AI. Zwłaszcza w tym ostatnim obszarze możemy zaobserwować ogromny postęp tak w liczbie nowopowstających rozwiązań AI (np. ChatGPT, Lensa), jak i w pojawiających się stanowiskach. To nowy, gorący trend na całym świecie, a specjaliści od sztucznej inteligencji, machine learningu i NLP są teraz rozchwytywani na rynku pracy. To oznacza też, że rosną nie tylko liczba ogłoszeń we wspomnianych kategoriach, lecz przede wszystkim stawki, jakie dziś trzeba zapłacić, by pozyskać topowych specjalistów z tych dziedzin - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Praca w IT - najczęściej poszukiwani pracownicy

Wśród wymagań, które pracodawcy najczęściej stawiali kandydatom do pracy w IT na pierwszym miejscu pojawił się SQL, który pojawił się w ponad 18 proc. ogłoszeń. Niewiele mniej popularne były Java (17,1 proc.) i JavaScript (16,9 proc.). Na czwartym miejscu w tym zestawieniu znalazł się Python.

- W 2022 roku w większości technologii w przypadku umów B2B zauważalne było, że bardziej wzrosły mediany górnych widełek niż dolnych. To oznacza nie tylko, że stawki wzrosły ogółem, lecz także, że częściej szukano osób o wyższym poziomie doświadczenia oraz pracodawcy byli skłonni płacić coraz większe kwoty za najlepsze talenty. Ten trend jeszcze będzie się nasilał przy zwiększonym zapotrzebowaniu na doświadczone osoby - komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl