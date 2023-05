Tanie konto Netflix? To może być pułapka

Netflix postanowił uniemożliwić współdzielenie konta w Polsce (wyjątek stanowi wspólne korzystanie z jednego abonamentu w obrębie jednego gospodarstwa domowego). Dla wielu osób oznacza to teoretycznie wzrost miesięcznych opłat za dostęp do tego serwisu mniej więcej o 100 proc. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że Polacy szukają i będą szukać sposobów, by zaoszczędzić. Eksperci ostrzegają, że nie jest to dobry pomysł.