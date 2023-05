Dzielisz konto? Netflix wprowadza za to opłatę w Polsce

Do tej pory Netflix patrzył łagodnie na użytkowników, którzy wbrew regulaminowi dzielili się jednym abonamentem ze znajomymi i innymi osobami spoza gospodarstwa domowego. Od kilku miesięcy wyraźnie jednak podkreśla, że jest to działanie niewłaściwe i zapowiadał podjęcie odpowiednich działań. Teraz zaczyna poważną walkę z tym "procederem", o czym informuje we wiadomościach e-mail rozsyłanych do abonentów, a także na stronie pomocy.