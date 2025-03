Tenacity - darmowa aplikacja do edycji dźwięku

Tenacity to bardzo prosty w obsłudze, otwartoźródłowy edytor dźwięku, który pozwala na nagrywanie, edytowanie i miksowanie plików audio . Bazuje on na popularnym Audacity , ale rozwijany jest niezależnie, kładąc szczególny nacisk na prywatność użytkowników i większą kontrolę nad danymi.

Dzięki szerokiej kompatybilności z różnymi formatami plików, Tenacity sprawdza się zarówno w podstawowej edycji dźwięku, jak i bardziej zaawansowanych projektach, takich jak tworzenie podcastów czy produkcja muzyczna. Aplikacja oferuje rozbudowane narzędzia do obróbki dźwięku , w tym wielościeżkową edycję, redukcję szumów, zmianę tonacji oraz korekcję dźwięku .

Obsługuje również wtyczki VST, LV2 i AU, co pozwala na rozbudowanie jej możliwości o dodatkowe efekty i funkcje. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować środowisko pracy do własnych potrzeb i korzystać z szerokiej gamy profesjonalnych narzędzi do obróbki audio.