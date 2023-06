To dobry moment na zakup laptopa gamingowego! Szczególnie, jeśli chodzi o te modele

W ostatnich kilku latach, dzięki wzmożonemu popytowi na urządzenia zdolne "kopać" kryptowaluty, ceny laptopów gamingowych poszły znacznie w górę. Na szczęście dla graczy okres ten minął i dzisiaj można już nabyć sensownie wyceniony sprzęt, który w zależności od zastosowania sprawdzi się zarówno na biurku mniej, jak i bardziej wymagających użytkowników. Analizując aktualną sytuację rynkową doszedłem więc do wniosku, że jest to bardzo dobry czas na zakup laptopa do gier. I nie, nie chodzi tu jedynie o cenę.