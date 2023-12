Twój komputer działa jak żółw? Oto łatwy sposób na jego przyspieszenie

- czy dwój dysk twardy nie jest przepełniony (prawie pełny oznacza, że programy nie mają miejsca na to, by zapisać np. pliki tymczasowe, więc się wieszają lub zwalniają),

Skoro coś może być zrobione łatwiej i szybciej, to z pewnością ktoś już wymyślił na to odpowiednią aplikację. Tak jest i w tym przypadku. CCleaner Free to program, którego zadaniem jest pomoc w utrzymaniu porządku w komputerze i maksymalizacja jego wydajności. Program ten jest szeroko znany i używany przez miliony użytkowników już od 20 lat. To wydaje się dobrą rekomendacją, szczególnie że jego darmowa wersja wystarczy, by zachować podstawową higienę komputera.