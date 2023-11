Tydzień bez mediów społecznościowych. Zmiany zaskoczyły naukowców

Pismo naukowe "PLOS ONE" opublikowało wyniki badań przeprowadzonych przez parę psychologów z Uniwersytetu w Durham w Wielkiej Brytanii. Badania te dotyczyły wpływu tygodniowej przerwy od korzystania z mediów społecznościowych na nastrój i emocje osób, które na co dzień spędzają na nich dużo czasu. Wyniki były zaskakujące, a ich analiza dostarczyła ciekawych spostrzeżeń na temat naszej relacji z social mediami.

Psycholodzy z Durham, zainspirowani wcześniejszymi badaniami sugerującymi, że niektóre aspekty korzystania z mediów społecznościowych mogą przypominać objawy uzależnienia, postanowili przeprowadzić eksperyment. Chcieli sprawdzić, czy osoby, które na co dzień poświęcają na korzystanie z mediów społecznościowych dużo czasu (nawet do dziewięciu godzin dziennie), po odstawieniu tego potencjalnie uzależniającego czynnika, będą odczuwały typowe dla uzależnienia objawy odstawienia, takie jak niepokój, rozdrażnienie czy zmiany nastroju.

Autorzy publikacji, Michael Wadsley i Niklas Ihssen, podsumowując wyniki swoich badań, stwierdzili, że korzystanie z mediów społecznościowych nie wydaje się być uzależniające dla większości ludzi, nawet w przypadku bardzo intensywnego ich użytkowania. Przyznali jednak również, że u większości uczestników przynajmniej raz doszło do "nawrotu", co oznacza, że w czasie eksperymentalnego tygodnia zalogowali się do co najmniej jednego portalu społecznościowego.