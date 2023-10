To już plaga. Polacy nie mają kontroli nad smartfonami

Spoglądanie w smartfon to nasz nowy nawyk. Z badań przeprowadzonych przez Huawei CBG Polska wynika, że raptem 15 proc. Polaków korzysta z telefonu przez mniej niż godzinę dziennie i są to w głównej mierze osoby powyżej 50 roku życia. 46 proc. z nas spędza ze smartfonem od jednej do trzech godzin w ciągu doby. Od trzech do sześciu godzin ze smartfonem spędza 22 proc. badanych, a 8 proc. z nich korzysta z telefonów ponad sześć godzin w ciągu dnia.