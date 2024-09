Ukradli twój numer telefonu? Oto, co musisz teraz zrobić

Utrata numeru telefonu może mieć poważne konsekwencje, o których wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Oszuści mogą wykorzystać go do różnorodnych celów, w tym do prób wyłudzeń, hakerstwa czy phishingu. Dzięki dostępowi do naszego numeru telefonu przestępcy mają możliwość prób zdobycia poufnych informacji, takich jak hasła do kont bankowych czy dostępy do naszych profili internetowych. Ale jak dokładnie do tego dochodzi?