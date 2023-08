Ukraińcy włamali się do systemów Rosjan. Znają każdy ich ruch

Jak podaje portal The Record na konferencji IFORUM odbywającej się w Kijowie Ilja Witiuk piastujący stanowisko departamentu cyberbezpieczeństwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przytoczył kilka aspektów działalności w cyberprzestrzeni.

Nadmienił on, że ukraińscy hakerzy wspierani też mocno przez kolektyw Anonymous dokonali licznych włamów do rosyjskich systemów, uzyskując dostęp do takich informacji jak ruchy wojsk czy rosyjskie plany obchodzenia sankcji za pomocą państw trzecich.