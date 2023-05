Odebrał telefon. Polak stracił oszczędności życia

Oszust tak manipulował poszkodowanym w trakcie rozmowy, że w efekcie 40-latek "sam złożył wniosek o kredyt w wysokości 130 tys. zł, a następnie wpłacił te pieniądze do wpłatomatu" – czytamy na stronie policji z Zielonej Góry. Przestępca przekonał go nie tylko do wpłaty pieniędzy z kredytu, ale też pozostałych oszczędności z konta. Łącznie oszustwo opiewało na kwotę ok. 150 tys. zł.