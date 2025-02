Ukryty przełącznik w Windows. Sprawdź w ustawieniach

Nie każdy korzystający z Windows 11 zdaje sobie sprawę z istnienia ważnej i nieco ukrytej opcji w ramach ustawień aktualizacji Windows Update. Funkcja ta pojawiła się w wersji Windows 11 22H2 i umożliwia nadanie priorytetu naszemu komputerowi podczas dystrybucji nowych uaktualnień przez Microsoft. W efekcie komputer otrzyma szybciej niektóre aktualizacje, a co za tym idzie - funkcje.

Szczegółowe informacje dotyczące tej opcji aktualizacji można znaleźć w oficjalnej dokumentacji dla Windows 11. Według Microsoftu, ten przełącznik zwiększa tempo instalacji dodatkowych aktualizacji, które nie dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa systemu, takich jak poprawki, aktualizacje funkcji oraz ulepszenia.

Ustawienia aktualizacji w Windows 11 © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Po włączeniu tej opcji, użytkownicy dostają wszystkie dodatkowe pakiety uaktualnień zaraz po ich pojawieniu się, unikając tradycyjnych etapów harmonogramu aktualizacji, znanej jako Controlled Feature Rollout. Dzięki temu można szybciej sprawdzać i testować nowe poprawki na naszym komputerze.

Warto podkreślić, że nie jest to identyczne z trybem testów w ramach programu Windows Insider. Tam testowe wersje aktualizacji Windows docierają najwcześniej, ale użytkownicy muszą zdawać sobie sprawę z możliwości występowania błędów. Dopiero gdy te przechodzą pełne testy, są dystrybuowane do szerokiej publiczności. Opisywana opcja zmienia jedynie tempo otrzymywania aktualizacji, kiedy komputer się już do niej kwalifikuje - nie oznacza to ominięcia etapu przygotowania stabilnych łatek.

Co ważne opcja nie zmienia sposobu dystrybucji aktualizacji zabezpieczeń. Te zawsze są rozprowadzane standardowo do wszystkich urządzeń z Windows 11. W praktyce oznacza to, że co miesiąc otrzymujemy pakiety Patch Tuesday, a także dodatkowe łatki, jeśli sytuacja tego wymaga, aby natychmiast załatać nowo odkryte luki w zabezpieczeniach.