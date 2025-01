Windows 11: jak stworzyć partycję odzyskiwania?

Partycja odzyskiwania to dobry pomysł, ale jest zaskakująco dużo przypadków, w których przestaje ona działać. Skomplikowany układ dysków, zmiana ich kolejności, wiele aktualizacji Windowsa bez reinstalacji - to wszystko może sprawić, że partycja jest (w lepszym przypadku) nieaktualna lub (czasami) niedziałająca.

Może się też okazać, że partycja istnieje, nie działa, ale środowisko odzyskiwania funkcjonuje - acz serwowane z tej samej partycji, co główny system. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy nasze środowisko odzyskiwania (WinRE) jest włączone, możemy wymusić przejście do niego, poleceniem reagentc /boottore.

Jeżeli jednak środowisko jest uszkodzone, możemy mieć problem z powrotem (powinien zajść automatycznie). Zamiast tego, możemy sprawdzić stan rejestracji środowiska odzyskiwania - czyli wyświetlić, co Windows twierdzi na temat swojego WinRE.

Poelcenie reagentc /info wyświetli nam status. Jeżeli brzmi on Disabled, środowisko jest wyłączone. Jeżeli jest Enabled, możemy sprawdzić, na jakiej znajduje się partycji - i czy partycja ta na pewno istnieje. Następujące polecenie wskaże nam identyfikator wewnętrzny partycji wskazanej jako Windows RE:

$r=(reagentc /info | select-string -Pattern "harddisk." -All | select -expand matches | select -expand Value | Select-String -Pattern '[0-9]' -All | select -expand matches | select -expand Value) ; $p=(reagentc /info | select-string -Pattern "partition." -All | select -expand matches | select -expand Value | Select-String -Pattern '[0-9]' -All | select -expand matches | select -expand Value) ; (Get-Partition -DiskNumber $r) | ? PartitionNumber -eq $p | select -Expand AccessPaths | ? { $_.ToString() -match "^\\\\" }

Jeżeli wynik polecenia będzie pusty, WinRE jest ustawione na nieistniejącą partycję. Jeżeli nie jest pusty, warto jeszcze upewnić się, że zarejestrowana partycja to przypadkiem nie dysk C: i porównać wyjście powyższego polecenia z listą otrzymywaną za pomocą polecenia Get-Volume | Select DriveLetter,Path. Jeżeli przy identyfikatorze znajdziemy literkę C, to znaczy, że nasza partycja odzyskiwania wcale nie jest partycją, a naszym głównym systemem.

Aby odbudować, przenieść albo zarejestrować nową partycję odzyskiwania, musimy zacząć od wyłączenia obecnej, poleceniem reagentc /disable. Następnie, na wolnym obszarze dysku musimy, dowolnym narzędziem, stworzyć nową partycję NTFS. Najlepiej, jeżeli będzie nie mniejsza niż 2GB. Można jej nadać etykietę "Recovery" i na chwilkę przydzielić literkę, np. R:.

Łatwiej dzięki temu będzie utworzyć potrzebne foldery, czyli R:\Recovery\WindowsRE. Do tak utworzonego katalogu należy skopiować plik C:\Windows\System32\Recovery\Winre.wim - powinien się tam pojawić po wykonaniu polecenia wyłączenia WinRE. Skopiowanie pliku powinno się odbyć z zachowaniem atrybutów: plik powinien pozostać plikiem ukrytym.

Kolejnym krokiem będzie żmudne odnalezienie nowej partycji w programie DISKPART. Gdy odnajdziemy i wybierzemy właściwą partycję za pomocą poleceń "LIST DISK", "LIST PARTITION" oraz odpowiednich parametrów dla "SELECT DISK" i "SELECT PARTITION", wybranej partycji należy przydzielić identyfikator odzyskiwania, poleceniem set id = "de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac". Tak przygotowany zestaw możemy następnie zarejestrować w ReagentC, poleceniem:

reagentc /setreimage /path R:\Recovery\WindowsRE /target C:\Windows reagentc /enable /logpath C:\Windows\Temp\reagentc-1.log reagentc /info

Jeżeli ostatnie polecenie wypisze ścieżkę WinRE (location) zgodną z tym, co podaliśmy, rejestracja środowiska odzyskiwania przebiegła poprawnie i możemy usunąć literkę z partycji. Jeżeli operacja się nie powiodła - na przykład partycja odzyskiwania wróciła na dysk C, warto zajrzeć do loga w pliku C:\Windows\Temp\reagentc-1.log. Najczęstszym powodem niepowodzenia jest zbyt mało miejsca na dysku.

To właśnie ten powód prowadził w zeszłym roku do ciągłych problemów z instalacją poprawki KB5034441. Była ona rzadkim przykładem aktualizacji dostarczanej oddzielnie od tej dużej, comiesięcznej. Ryzyko niepowodzenia było bowiem zbyt duże - choć powodem okazał się błąd samego Microsoftu: aktualizacja zwiększała rozmiar partycji, ale za mało.

