UOKiK wymusza zmiany w bankomatach Euronet. Klienci byli narażeni na opłatę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zareagował na skargi dotyczące interfejsu bankomatów Euronet, które mogły wprowadzać klientów w błąd - informuje Bankier.pl. Operator zmienił menu, co skutkowało dodatkowymi opłatami za sprawdzenie salda. Kilka dni temu podobna sytuacja miała miejsce na Węgrzech, gdzie tamtejszy odpowiednik UOKiK przyjrzał się Euronetowi za manipulacje w interfejsie bankomatów. W Polsce pojawiły się zarzuty, że operator bankomatów obciąża klientów dodatkowymi opłatami, co skłoniło Euronet do reakcji na interwencję UOKiK.