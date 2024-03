UPDF - najlepszy edytor PDF z AI; 6 powodów, dla których warto go wypróbować

Wśród różnych edytorów PDF online znajdziesz UPDF - rozwiązanie, który wybija się na tle innych dzięki sztucznej inteligencji. Co jest najlepsze? Dzięki wiosennej wyprzedaży, która właśnie trwa, możesz kupić UPDF za o wiele mniejszą cenę niż zazwyczaj! Nie przegap szansy, by uzyskać dożywotni dostęp do funkcji usuwania haseł UPDF za darmo!

Nie masz pewności, czy warto wypróbować UPDF? W tym artykule poznasz 6 powodów, dzięki którym UPDF jest najlepszym rozwiązaniem, które pozwala na bezproblemowe i wydajne zarządzanie plikami PDF.

6 powodów, dla których UPDF jest najlepszym edytorem plików PDF

UPDF to menedżer PDF oparty na sztucznej inteligencji, który umożliwia edycję wszystkich elementów dokumentów PDF. Jest bardzo łatwy w użyciu dzięki nowoczesnemu i minimalistycznemu interfejsowi, który umożliwia bezproblemową nawigację po programie. Miejsce każdej opcji zostało uważnie wybrane, by było łatwo dostępne i widoczne. UPDF zapewnia pełny pakiet rozwiązań do edycji formatu PDF i pozwala na pożegnanie się z problemami, które wiążą się zwykle z korzystaniem z różnych urządzeń.

Oto 6 powodów, dla których warto już dziś przejść na UPDF.

Powód 1. Doskonały wirtualny asystent, który usprawnia pracę

Żyjemy w świecie innowacyjnych rozwiązań AI. Od prawników AI po osobistych asystentów, sztuczna inteligencja wykorzystywana jest wszędzie do wykonywania żmudnych zadań. UPDF jest gotowy do sprostania wyzwaniom ery sztucznej inteligencji dzięki doskonałemu asystentowi opartemu na sztucznej inteligencji - UPDF AI.

UPDF AI może pomóc zwiększyć wydajność przepływu pracy z formatem PDF dzięki jego wszechstronnym możliwościom. Należą do nich:

● Skuteczne podsumowywanie: UPDF AI generuje zwięzłe podsumowania setek stron w kilka sekund. Jeśli musisz przeglądać długie dokumenty w pracy, UPDF AI znacznie ułatwi Ci zadanie.

● Szybkie tłumaczenia: Pokonaj bariery językowe dzięki UPDF AI. UPDF obsługuje tłumaczenia ponad 38 języków i robi to z niezwykłą precyzją. Niezależnie od tego, czy sprawa będzie dotyczyć języka koreańskiego, francuskiego, czy arabskiego, UPDF poradzi sobie bez żadnego problemu.

● Dokładne wyjaśnienia: Niezależnie od tego, czy studiujesz, czy już pochłonęła Cię praca, UPDF AI pomoże Ci dzięki możliwości szczegółowego wyjaśnienia dowolnego fragmentu tekstu z Twoich dokumentów.

● Kreatywne pisanie: Koniec z twórczymi blokadami dzięki UPDF AI. Korzystaj z burzy mózgów, pisania lub edycji potrzebnych materiałów. Pisz listy motywacyjne, umowy, teksty piosenek i wiele więcej!

● Możliwość zadawania pytań: UPDF AI umożliwia przesyłanie dokumentów do chmury. Następnie można zadawać pytania na ich temat i szybko poznać motyw przewodni każdego pliku.

● Czatowanie z AI: UPDF AI pozwala zgłębić dowolny temat wykraczając poza granicę posiadanego dokumentu. Możesz rozmawiać na dowolny temat, który wzbudzi Twoją ciekawość.

Imponujące, prawda? Dzięki UPDF AI możliwości zarządzania i edycji dokumentów są nieograniczone. Przejdźmy dalej i zbadajmy drugi powód, dla którego warto wypróbować UPDF!

Powód 2. Wszechstronny edytor PDF

Porozmawiajmy chwilę o możliwościach edycji zawartych w UPDF. Wyobraź sobie, że masz raport z projektu, który należy przejrzeć, by wiedzieć, na jakim etapie są prace. Musisz coś dodać, odpowiedzieć na komentarze, podkreślić któryś z akapitów, podpisać dokument i kilka innych rzeczy. UPDF obsługuje wszystkie te opcje i wiele innych w jednym miejscu!

Zobacz film o UPDF.

UPDF Multi-Platform PDF Editing Software: See How It Works!

Do opcji, które możliwe są w ramach UPDF należą, m.in.:

● Edytowanie wszystkich elementów plików PDF: Dzięki UPDF możesz edytować każdy element pliku PDF - tekst, obrazy, linki, tła, nagłówki, stopki i inne.

● Komentarze ułatwiające współpracę: Usprawnij współpracę dzięki możliwości bezproblemowego dodawania komentarzy i adnotacji. Możesz podkreślać fragmenty tekstu, dodawać komentarze, pieczątki itp.

● Tworzenie i wypełnianie formularzy: UPDF umożliwia tworzenie formularzy PDF, które pozwalają na gromadzenie danych. Dzięki możliwości rozpoznawania pól formularza możesz błyskawicznie wypełniać interaktywne oraz nieinteraktywne formularze.

● Uwierzytelnianie za pomocą podpisów: Dodawaj odręczne, cyfrowe i elektroniczne podpisy, by uwierzytelniać swoje dokumenty, umowy i inne pliki.

● Ochrona dokumentów: UPDF zapewnia pełną kontrolę nad dokumentami. Możesz dodawać hasła, zarządzać uprawnieniami do pobierania i drukowania, umieszczać znaki wodne i nie tylko!

● Technologia OCR: Jeśli masz dość męczenia się z zeskanowanymi dokumentami, OCR UPDF szybko przekonwertuje je na edytowalne i możliwe do przeszukiwania pliki PDF, zachowując ich format.

Oprócz tych funkcji UPDF pozwala również konwertować, kompresować i organizować pliki PDF. UPDF to w pełni funkcjonalny program do obsługi i edycji plików PDF na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach mobilnych. A oto trzeci powód, dla którego warto wypróbować UPDF:

Powód 3. Obsługa 4 urządzeń na jednej licencji

UPDF dba o wygodę swoich użytkowników. Możesz korzystać z 1 licencji premium UPDF na 4 urządzeniach jednocześnie. W jej ramach możesz korzystać z UPDF na 2 komputerach stacjonarnych oraz 2 telefonach. Jeśli chodzi o obsługiwane systemy, UPDF jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi popularnymi platformami, w tym z Windowsem, komputerami Mac, iOSem oraz Androidem.

Oznacza to, że jeśli korzystasz z UPDF na komputerze z systemem Windows, możesz uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji jednocześnie na komputerze Mac i na telefonach z systemami iOS i Android! Wszystko, co musisz zrobić, to zalogować się na swoje konto. Co jest w tym wszystkim najlepsze? UPDF oferuje bezpłatne przechowywanie materiałów w chmurze, co ułatwia dostęp i pracę z plikami PDF na wszystkich urządzeniach.

Brzmi nieźle, prawda? To jeszcze nie koniec! Oto 4 powód, dla którego warto pobrać i wypróbować UPDF!

Powód 4. Regularne aktualizacje

W przypadku wyboru programu do edycji PDF nie można nie brać pod uwagę jego aktualizacji i rozwoju. Narzędzia z ciągłymi aktualizacjami mają tendencję do szybszego dostosowywania się do nowych technologii niż inne. UPDF zawsze dąży do perfekcji dzięki regularnym aktualizacjom, które dodają nowe funkcje oraz poprawiają działanie programu.

Możesz spodziewać się aktualizacji praktycznie co tydzień. W aktualizacji z lutego UPDF dodał nowe narzędzia pomiarowe. Wcześniej dodano narzędzie do redakcji PDF, które jeszcze poszerzyło zaawansowane możliwości ochrony plików PDF.

Powód 5. Sprawna obsługa klienta.

Kolejną rzeczą, która wyróżnia UPDF na tle konkurencji, jest jakość obsługi klienta. UPDF oferuje swoim użytkownikom szybką obsługę klienta 24/6. Pracownicy UPDF są otwarci na wszelkie konstruktywne opinie, które pomagają ulepszać program i rozwiązywać problemy użytkowników. Można się z nimi kontaktować za pośrednictwem Trustpilot oraz ich oficjalnego adresu e-mail.

Powód 6. Rozwiązanie przyjazne portfelowi

W przypadku profesjonalnych rozwiązań do edycji PDF wszyscy oczekują równie profesjonalnych i wysokich cen. W przypadku UPDF tak nie jest. Podczas gdy Adobe Acrobat kosztuje aż 238,88$ rocznie, UPDF kosztuje tylko 1/4 z tego. Ponadto, w przeciwieństwie do większości edytorów PDF, nie musisz płacić indywidualnie za każdą wykorzystywaną platformę.

UPDF oferuje również regularne rabaty, specjalne oferty i promocje edukacyjne. To jeszcze bardziej obniża cenę UPDF Pro.

Podsumowanie

Przy wyborze najlepszego edytora PDF należy wziąć pod uwagę różne czynniki. Kładąc nacisk na różnorodność oferowanych funkcji, nie można ignorować jednocześnie łatwości użytkowania, dostępności, regularnych aktualizacji i przystępnej ceny. Tak się składa, że UPDF króluje w każdym z tych aspektów.

Dzięki niemu możesz łatwo edytować wszystkie elementy plików PDF niezależnie od tego, czy zajmujesz się tym zawodowo, czy dopiero się uczysz. Pożegnaj się z problemami przy korzystaniu z różnych urządzeń - UPDF to uniwersalne rozwiązanie, które spełni wszystkie Twoje potrzeby. Wypróbuj UPDF już dziś i odkryj nieskończone sposoby na usprawnienie pracy z dokumentami PDF!

