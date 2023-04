Google pozwane za algorytm YouTube. To może powstrzymać ChatGPT

Zgodnie z nim to publikujący użytkownik jest odpowiedzialny za wpływ jego treści na odbiorcę. W tym wypadku oskarżonym jest jednak algorytm, który wybierał propozycje. Według aktu oskarżenia to on powodował, że treści brutalne i nakłaniające do przemocy zyskiwały na popularności i ostatecznie promował terroryzm.