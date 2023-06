Google zakazuje pracownikom korzystania z własnego AI

ChatGPT, Czat Bing czy Google Bard to narzędzia, które mają za zadanie uproszczenie określonych czynności w pracy. Twórcy chatbotów chwalą się ich możliwościami i zachęcają do korzystania z nich w różnych sytuacjach. Chyba że chodzi o pracowników firmy, która stworzyła rzeczony model.

Reuters donosi , że Alphabet, czyli właściciel Google, ostrzega pracowników przed korzystaniem z chatbotów w trakcie pracy. Dotyczy to nie tylko rozwiązań firm konkurencyjnych, takich jak ChatGPT czy Czat Bing, ale także Google Bard, czyli narzędzie własnego firmy. Wynika to ze względów bezpieczeństwa.

Alphabet zalecił pracownikom, aby nie wprowadzali żadnych poufnych materiałów do chatbotów opartych o sztuczną inteligencję. Są ku temu dwa powody. Pierwszy dotyczy recenzentów pracy danego modelu, którzy mogą przeglądać wprowadzone do nich dane. Dodatkowe zagrożenie wynika z faktu, że AI może odtworzyć wprowadzone dane, co generuje ryzyko wycieku.