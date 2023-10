Google narysuje obrazek z użyciem AI. Wystarczy go opisać

Google rozpisuje się na blogu, w jaki sposób chce wprowadzić AI do wyszukiwarki, zwłaszcza do obszaru związanego z obrazami. Już teraz rozpoczynają się testy, w ramach których użytkownicy w USA mogą sprawdzać, jak spisuje się generatywne tworzenie grafik. Wystarczy wpisać w okienku, co ma się znaleźć na zdjęciu, by Google sam wygenerował obraz, który można później dodatkowo modyfikować.