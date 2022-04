Uwaga na domeny "space" i "site". Dostajemy zgłoszenia o oszustwach

We wszystkich przypadkach chodzi o fałszywą dostawę proponowaną przez WhatsAppa. W ostatnich dniach już któryś raz opisujemy podobną sytuację. Atakujący podszywają się pod kupujących i udając zainteresowanie produktem, manipulują rozmową tak, by skłonić sprzedającego do kliknięcia fałszywego linku. Często wykorzystywany jest przy tym m.in. wizerunek firmy DPD i "DPD dostawa", choć taka usługa nie istnieje.