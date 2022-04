Oszustwo na WhatsAppie. "Ale już zapłaciłam za zamówienie"

Scenariusz opisywanego ataku jest zawsze taki sam . Sprzedający wystawia przedmiot w internecie (na przykład na Allegro, OLX czy Vinted), a następnie rzekomy kupujący zwraca się do niego na WhatsAppie, aby dogadać szczegóły transakcji. Rozmowa jest zazwyczaj krótka i prowadzi do przesłania sprzedającemu fałszywego linku do "formularza odbioru pieniędzy" , często pod szyldem nieistniejącej usługi "DPD Dostawa".

Jeśli sprzedający nie zorientuje się, że link jest spreparowany, a podawanie danych logowania do banku czy karty płatniczej, by odebrać skądś pieniądze - absurdalne, niestety docelowo straci pieniądze z konta. Oszuści liczą na brak świadomości użytkowników i machinalne działanie, które doprowadzi do przekazania im loginu i hasła do bankowości elektronicznej, a potem kodów z SMS-ów uwierzytelniających.