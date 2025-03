Uważaj, gdzie podajesz dane. Oszuści odszywają się pod Disney+

CSIRT KNF apeluje do subskrybentów Disney+, aby uważali na podrobione strony serwisu przygotowane przez cyberprzestępców. Na wiarygodnie wyglądających witrynach, które działają w domenach niemających związku z faktycznym serwisem Disney+ , prezentują spreparowane formularze, w których wyłudzają dane. W ten sposób można nieświadomie przekazać na ich ręce dane osobowe oraz numery karty płatniczej.

CSIRT KNF przypomina, by przed zalogowaniem się do serwisu lub uzupełnieniem jakiegokolwiek formularza dokładnie sprawdzać stronę, na której się znajdujemy. W tym przypadku fałszywą witrynę zdradza sama domena - tutaj disney[.]plus-series[.]tv - wystarczy więc spojrzeć na pasek adresu w przeglądarce, by zauważyć podstęp.