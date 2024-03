Uważaj na te reklamy na Facebooku. Takich okazji nie ma

O nowym oszustwie informuje Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego za pośrednictwem Twittera. Jak możemy przeczytać w opublikowanym wpisie, cyberprzestępcy docierają do potencjalnych ofiar, wykorzystując system reklam na Facebooku.

Jak podaje CSIRT KNF, oszuści zachęcają do wypełnienia krótkiej ankiety, która ma umożliwić zakup karty miejskiej za 11 zł. Ta ma pozwalać na podróżowanie po Warszawie aż przez 90 dni. Zbyt piękne, by mogło być prawdziwe.

Z ostrzeżenia CSIRT KNF wynika, że reklamy prowadzą na niebezpieczne strony internetowe, które służą do wyłudzania danych osobowych oraz informacji o kartach płatniczych użytkowników.

CSIRT Apeluje o zachowanie ostrożności. Nie wierzmy w "zbyt dobre" okazje, sprawdzajmy adresy stron, które odwiedzamy. W przypadku oszustwa, o którym mowa we wpisie CSIRT, adresy stron w żadnym stopniu nie nawiązują do komunikacji miejskiej, co automatycznie powinno wzbudzić nasze podejrzenia.